SON DAKİKA | Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık