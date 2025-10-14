SON DAKİKA | Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.