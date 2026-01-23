SON DAKİKA | Meteoroloji saat vererek uyardı: 23 il için ’sarı’ kod! Kuvvetli yağışlar İstanbul’u etkisi altına alacak mı?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı