SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 25 Kasım Salı gününe ait saatlik tahmin haritaları, Türkiye genelinde dikkat edilmesi gereken önemli hava olaylarını gözler önüne seriyor. Ülke, bir yandan güney bölgelerde etkili olacak kuvvetli yağışlarla mücadele ederken, diğer yandan Marmara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde yaygınlaşan yoğun sis ve pus tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşların ve özellikle sürücülerin bu ani değişimlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS VE PUS ALARMI
Salı sabahı 06:00 itibarıyla başlayan pus ve sis etkisi, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde görüş mesafesini ciddi ölçüde düşürüyor. Bu durum, 25 Kasım'ı 26 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece saatlerinde (00:00-06:00) İç Bölgeler başta olmak üzere ülkenin genelinde zirveye ulaşacak. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için zorunlu olmadıkça gece seyahatlerinden kaçınılması, trafiğe çıkanların ise sis farlarını kullanması ve hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
25 Kasım Salı gününün en şiddetli hava olayları Akdeniz Bölgesi'nin doğu kıyılarında yaşanacak. Sabah saat 12:00'ye kadar Antalya'nın doğusu, Mersin ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması nedeniyle bölge halkının sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
YAĞIŞ KÜTLESİ İÇ BÖLGELERE KAYIYOR
Öğle saatlerinden itibaren yağış kütlesi, İç Anadolu'nun güney kesimlerini (Konya, Karaman) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni (Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman hattı) etkisi altına alacak. Bu bölgelerde hafif yağmur ve karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Akşam saatlerine doğru ise yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yoğunlaşmaya devam edecek. Batı kıyıları ve Marmara'da ise hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli seyredecek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde Salı günü genel olarak sakin bir hava bekleniyor. İstanbul'da gün boyunca hava parçalı bulutlu ve yer yer puslu seyredecek. Yağış ihtimali oldukça düşüktür. İzmir'de ise hava daha açık ve güneşli olacak, bu da bölge için güzel bir gün geçirileceği anlamına geliyor. İzmir, Batı bölgelerdeki güneşli havanın keyfini çıkartacak.
Fakat Ankara'da yaşayanların özellikle dikkatli olması gerekiyor. Ankara'da gün içinde hava parçalı bulutlu olsa da, özellikle sabah (06:00-12:00) ve akşam saatlerinde (18:00-24:00) yoğun pus ve sis etkili olacak. Bu durum, başkent ve çevresindeki ulaşımda görüş mesafesinin düşmesine neden olacağından, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve sis farlarını kullanmaları önemle tavsiye edilir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ PAYLAŞTI!
25 KASIM 2025, SALI
Salı günü Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim. Yüksek sıcaklıklar Ege kıyılarında ve Akdeniz'in batısında 20 derecenin üzerine çıkıyor. Özellikle Antalya ve çevresinde 22 derece ile 23 derece görülürken, Muğla'da 18 derece ve İzmir'de 19 derece bekleniyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar genellikle 14 derece ile 16 derece civarında seyrediyor. Güney ve Batı Akdeniz'in bazı bölgelerinde (özellikle Antalya'nın doğusu ve çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sis (SİS) etkili olabilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 12 derece ile 18 derece arasında değişiyor.
26 KASIM 2025, ÇARŞAMBA
Çarşamba günü hava durumu, özellikle İç Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sis etkisinin artmasıyla dikkat çekiyor. Batı kıyılarında sıcaklıklar hala yüksek; İzmir'de 21 derece, Antalya'da 23 derece bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve çevresinde sıcaklıklar 17 derece civarında. İç bölgelerde gündüz sıcaklıkları 14 derece ile 18 derece arasında kalmaya devam ediyor, ancak gece sıcaklıkları İç Anadolu'nun doğusunda sıfır dereceye kadar düşüyor. Ülkenin doğu kesimlerinde ise hafif yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor; Van çevresinde sıcaklık 10 derece ve Kars'ta 14 derece civarında.
27 KASIM 2025, PERŞEMBE
Perşembe günü Batı ve Güneybatı bölgelerde hava durumunda sağanak yağışlar ön plana çıkıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, bu bölgelerde en yüksek sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkıyor. Yağışlar yer yer şiddetli olabilir. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçiyor. Ankara'da sıcaklık 17 derece, Samsun'da 20 derece civarında. Doğu bölgelerdeki sıcaklıklar bir önceki güne göre çok az değişiyor, yağışlar genellikle hafif karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.
28 KASIM 2025, CUMA
Cuma günü, Batı'daki şiddetli yağışlar azalma eğilimine giriyor, ancak Türkiye genelinde hava durumu daha serin ve bulutlu bir görünüme bürünüyor. Ege'de sıcaklıklar 19 dereceye düşerken, Akdeniz Bölgesi'nde hala 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar görülüyor. Marmara ve Batı Karadeniz'de hafif yağmur beklentisi var. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli, ancak gece sıcaklıkları İç Anadolu'da sıfır dereceye, Doğu Anadolu'da ise sıfırın altında değerlere (-1 derece, -2 derece) iniyor.
29 KASIM 2025, CUMARTESİ
Hafta sonunun başlangıcı olan Cumartesi günü, Batı bölgelerde hava durumu daha da sakinleşiyor. Akdeniz kıyılarında hala 25 derece civarında yüksek sıcaklıklar görülüyor. Ancak Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda hafif karla karışık yağmur veya kar yağışı bekleniyor. Orta Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun güneyinde hafif yağmur geçişleri mevcut. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece ile 16 derece arasında kalırken, gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi tahmin ediliyor. Genel olarak, Türkiye'nin batısı sıcak ve parçalı bulutluyken, doğu ve iç kesimlerde kış etkileri artıyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
SABAH (06:00 - 12:00 TSİ)
Salı sabah saatlerinde Türkiye genelinde hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve puslu (PUS) bir havaya sahip. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer güneşli alanlar görülüyor. İç Anadolu'nun güney kesimleri (Konya, Karaman, Aksaray) ve Toroslar hattı boyunca hafif yağmur ve karla karışık yağmur (kar sembolü) bekleniyor. Özellikle Mersin ve Antalya'nın doğu kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşek sembolü) oldukça etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yaygın olarak puslu bir hava hakim.
ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde ülkenin doğu ve iç kesimlerindeki pus durumu genel olarak dağılıyor. Hava durumu büyük ölçüde parçalı bulutlu veya çok bulutlu bir görünüm alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde (Antalya'nın doğusundan başlayıp Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş hattına kadar) hafif yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlar devam ediyor. Diğer bölgelerde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor. Batı kıyılarında ve İç Ege'de yer yer güneşli hava devam ediyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00 TSİ)
Akşam saatlerine doğru, özellikle kuzey ve iç bölgelerin büyük bölümünde pus (PUS) etkisi yeniden artıyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun tamamında parçalı bulutlu ve puslu bir hava bekleniyor. Ülkenin doğusunda da pus durumu yaygınlaşıyor. Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis) ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında (Malatya, Elazığ) yoğunlaşarak hafif yağmur şeklinde devam edecek. Akdeniz'in batı kıyılarında ise hafif sağanak yağışlar görülüyor.
GECE (00:00 - 06:00 TSİ)
Çarşamba gününe geçişte, gece saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde sis (SİS) etkisini gösteriyor. Başta İç Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere ülkenin yaklaşık üçte ikisinde sisli bir hava bekleniyor, bu durum özellikle görüş mesafesini düşürebilir. Akdeniz'in batı kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise hafif yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali devam ediyor. Bu saatlerde hava genellikle çok bulutlu ve sisli olacak, Marmara'nın batısı gibi bazı bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK YAĞIŞ HARİTASI! HANGİ KENTE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
25 KASIM 2025 SALI
Salı günü yağışlar, özellikle Akdeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri (Konya, Karaman, Kayseri hattından Malatya'ya kadar), Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu geniş alanda beklenen yağış miktarı genellikle 6 ila 20 mm arasındadır. Yağışın 20 mm'ye yaklaşması, yerel olarak orta kuvvette yağış anlamına gelir ve özellikle Akdeniz kıyı şeridinde sel ve su baskını riskini artırabilir. Ülkenin batı kıyıları, Marmara'nın batısı ve İç Ege ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak yağışsız bir gün geçirecektir.
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, yağışlı alanlar batıya kayarak daralıyor. Yağışlar artık Ege ve Trakya kıyılarında (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla) ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Antalya'nın iç ve yüksek bölgeleri) etkili oluyor. Bu bölgelerde de yağış miktarı yine 6 ila 20 mm aralığında tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde (Erzincan, Tunceli, Elazığ) de 6 ila 20 mm yağış beklenmektedir. İç Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir kısmı ise yağışsız bir gün geçirecektir.
27 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü yağışlar büyük ölçüde ülkenin Batı ve Güneybatı bölgeleriyle sınırlı kalıyor. En yoğun yağışlar Ege Bölgesi'nin tamamı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya ve çevresi) beklenmektedir. Yağış miktarı bu bölgelerde 6 ila 20 mm arasında olup, özellikle Ege kıyılarında sağanak şeklinde etkili olabilir. Ülkenin geri kalanı, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgeleri dahil olmak üzere, çoğunlukla yağışsız veya çok az yağışlı bir gün geçirecektir.
28 KASIM 2025 CUMA
Cuma günü, yağışlı sistem Ege'nin içlerine ve Marmara Bölgesi'nin güneyine doğru ilerliyor. Yağış miktarı 6 ila 20 mm olan alan, Marmara'nın güney ve doğu bölgelerini (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova), İç Ege'yi (Kütahya, Afyonkarahisar) ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerini kapsıyor. Antalya'nın kıyı kesimlerinde ve Muğla'da da bu miktarda yağış beklenmeye devam ediyor. Ülkenin doğu yarısı ise yağışsız ve açık bir havaya sahip olacaktır.
29 KASIM 2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü, yağışlı hava kütlesi tüm İç Anadolu Bölgesi'ni ve Batı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayacak şekilde genişliyor. Marmara'nın tamamı, Ege'nin iç ve kıyı bölgeleri ile Akdeniz'in batı ve orta kesimlerinde de yağışlar etkili olacak. Türkiye'nin merkez ve batı bölgelerinde geniş bir alanda 6 ila 20 mm yağış beklenmektedir. Bu, özellikle İç Anadolu için önemli bir yağış miktarıdır ve tarımsal açıdan faydalı olabilir. Yağışsız bölgeler ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı olarak kalmaktadır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu