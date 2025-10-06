SON DAKİKA | Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar! Kara kış İstanbul’a geliyor: Kuvvetli geliyor, saat verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Buna göre; yeni haftada sıcaklıkların 6-8 derece azalması bekleniyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim tarihine ait hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; yurdun batı kesiminde sıcaklıkların 3-5 derece azalması, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Raporda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamada, bu gece yarısı itibarıyla bölgeye yeni bir yağışlı sistemin giriş yapmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sistemin etkisiyle bugün 23 derece civarında seyreden sıcaklığın, bu gece itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla 6-8 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yarın erken saatlerde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışın, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetleneceği aktarılan açıklamada, yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.
Açıklamada, güneyin ılık ve nemli havasıyla Balkanların soğuk havasını buluşturan alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca bölgede etkili olmaya devam edeceği, bu nedenle kuvvetli lodosla aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklığın 14-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Sonbahar mevsiminin bugünlerinde 20 derecelerin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığıyla atmosferin üst katmanlarına Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava akımları sonucu kararsız hava koşulları oluştuğu aktarılan açıklamada, yağış miktarlarının bölgesel olarak beklenenden fazla olabildiği, bu nedenle alçakta kalan yerlerde su baskını, yollarda göllenme ve benzeri hadiseler yaşanabildiği ifade edildi.
Açıklamada, İBB ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldığı belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri haric yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sanah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık