Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Birçok il için alarm sağanak alarmı
Giriş Tarihi: 7.4.2025 09:15 Son Güncelleme: 7.4.2025 09:20

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Birçok il için alarm sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 kent için sarı kodlu alarm verildi. Kar yağışının Edirne'den yurda giriş yapması beklenirken, diğer illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da kar yağacak mı? Birçok il için alarm sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan Pazartesi gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da kar yağışı etkili olacak mı? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 kent için sarı kodlu alarm verildi. Kar yağışının Edirne'den yurda giriş yapması beklenirken, diğer illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Aydın

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Manisa

Tekirdağ

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 21°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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SON DAKİKA | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Birçok il için alarm sağanak alarmı
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