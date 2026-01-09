SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için fırtına ve kar uyarısı! Tarih verildi: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

"Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır" denildi.