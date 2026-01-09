SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için fırtına ve kar uyarısı! Tarih verildi: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sibirya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla ilgili alarm verdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi.
"Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır" denildi.
27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada 27 il için sarı kodlu uyarı verildi. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Alarm verilen iller ise şöyle:
Uyarı verilen iller; Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Batman, Ardahan, Osmaniye, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Iğdır.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ
İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi. Valilik sosyal medya hesabından, "İstanbul'da yarın görülecek yağış ve kuvvetli rüzgâra dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerinden itibaren rüzgârın, güney ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.
Havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı beklenmektedir.
Kuvvetli rüzgâr ve yağışa bağlı olarak ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI: CUMARTESİ AKŞAMI FIRTINA UÇURACAK!
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada kentte hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgara, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin eşlik etmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
AKOM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımında aksamalar, yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması uyarısında bulundu.