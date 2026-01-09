SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Dondurucu soğuklar geri geliyor: Pazartesiye dikkat!

SON DAKİKA… Türkiye geçtiğimiz hafta İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile buz tutarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı.
Öyle ki Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'ye giriş yaptı. Pazartesi gününden itibaren etkisini artırması beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle sıcaklıkların hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Pazartesi günü itibarıyla soğuk havanın tüm yurda yayılması beklenirken; başta Ankara, Eskişehir, Bolu ve Erzurum olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.
İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR
İstanbul'da hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde eseceği açıklandı. Sıcaklıkların İstanbul'da pazartesi günü tek haneli rakamlara düşeceği, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceği de vurgulandı.
ANKARA'DA SICAKLIK 0'IN ALTINA İNECEK!
Başkent Ankara'da pazar günü başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren kar yağışına evrilmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Ankara'da gece sıcaklıklarının -5 ile -8 derecelere kadar düşeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SOĞUKLAR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde halihazırda devam eden kar yağışlarının, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte etkisini artırması bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının -10 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI
MGM, ülke genelinde beklenen ani sıcaklık düşüşüyle birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Müdürlükten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtilerek, kar yağışı, buzlanma, zirai don ve zehirlenme risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.