SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Dondurucu soğuklar geri geliyor: Pazartesiye dikkat!

Öyle ki Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'ye giriş yaptı. Pazartesi gününden itibaren etkisini artırması beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle sıcaklıkların hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.