SON DAKİKA: Meteorolojik uyarı! Hafta sonu kar yağışı sürprizi: Sıcaklıklar aniden düşüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de son hava durumu tahminleri

Hava durumu sistemi, 11 Kasım Salı günü sabah 06:00 itibarıyla Ege ve Marmara kıyılarından ülkeye giriş yaptı. Salı günü öğle saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla gibi kritik illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu ve gün batımına kadar Batı'da alarm durumu sürdü.
BATI'DA BAŞLAYAN ŞİDDET
Yağışın en yüksek şiddetine ulaştığı dönem ise 12 Kasım Çarşamba günü oldu. Çarşamba günü boyunca, Batı Karadeniz'e doğru kayan sistem, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu gibi illeri kapsayan bir hatta metrekareye 21 ila 50 mm arasında yağış bıraktı. Bu seviyedeki yağış miktarları, özellikle kentsel alanlarda su baskınlarına ve altyapı sorunlarına neden olabileceği için yerel yönetimlerin teyakkuza geçmesi gerekti. Salı ve Çarşamba gecesi, Marmara'nın doğusunda ve Akdeniz'in bazı kıyı kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların devam etmesi beklendi.
SİSTEMİN İÇ VE ORTA ANADOLU'YA KAYMASI
Çarşamba gecesi Batı'daki yoğunluğunu azaltan yağış sistemi, 13 Kasım Perşembe günü etkisini Orta ve İç Anadolu bölgelerine taşıdı. Bu bölgede de yer yer şiddetli yağışlar kaydedildi. Perşembe günü, özellikle İç Anadolu'nun doğu illeri (Kayseri, Sivas) ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde metrekareye yine 21 ila 50 mm seviyelerinde yağışlar düştü. Aynı gün Ege'nin iç kesimleri ve tüm Akdeniz kıyı şeridinde ise yağışlar 5 ila 20 mm aralığında seyrederken, sistemin yayıldığı alan Türkiye'nin orta ve doğu yarısı oldu.
14 Kasım Cuma günü ise yağışın şiddeti ülke genelinde biraz daha azaldı. Marmara ve Ege'nin büyük bir kısmı yağışsız bir gün geçirirken, tüm İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlar 5-20 mm civarında seyretti. Bu durum, sistemin artık güneye ve doğuya doğru son hareketini yaptığını işaret etti.
HAFTA SONU SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI
Yağışlı sistemin en dikkat çekici sonucu, Cumartesi günü (15 Kasım) beklenen ani ve keskin sıcaklık düşüşü oldu. Meteoroloji uzmanları, hava kütlesinin değişimiyle birlikte termometrelerin önemli ölçüde aşağı ineceği uyarısında bulundu. Sıcaklık Şoku: Hafta sonu itibarıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıkları 15-18 derece seviyelerine kadar gerileyecek.
Doğu Anadolu'da Kar: Yağışların ülkenin doğusuna çekildiği 15 Kasım Cumartesi günü, sistemin arkasından gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışın türü değişecek. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olması beklenmektedir. Bu, özellikle hayvan yetiştiricileri ve tarım için kritik bir soğuk hava uyarısıdır.
VATANDAŞLARA VE İLGİLİ KURUMLARA YÖNELİK ÖNEMLİ ÇAĞRILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beş günlük bu süreç boyunca vatandaşları uyardı. Sel ve Su Baskını: Özellikle 50 mm yağış beklenen bölgelerde dere yataklarından ve bodrum katlardan uzak durulmalı, ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.
Yağışların etkili olduğu günlerde trafikte görüş mesafesi düşeceğinden, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve gerekli kışlık ekipmanları (zincir vb.) bulundurmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca deniz ve hava ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Sağlık: Hafta sonu başlayacak ani soğuk hava, özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı bulunan bireyler için risk oluşturabilir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI YAYIMLADI!
11 Kasım Salı günü Türkiye'ye giren hava sistemi, başlangıçta özellikle güney kıyılarda 25 ila 27 derece arasında seyreden yüksek sıcaklıklarla birlikte ılık bir hava sunarken, yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun belli başlı illerinde gök gürültülü sağanaklar şeklinde kendini göstermiştir. 12 Kasım Çarşamba günü sistem, Marmara ve Ege'de sıcaklıkları 15-20 derece aralığına düşürerek güney ve doğu kesimlerdeki yağış etkisini sürdürmüş, 13 Kasım Perşembe günü ise yağışlar Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyine yoğunlaşmış, sıcaklıklar bu bölgelerde 20-24 derece civarında kalmıştır. Cuma günü gelindiğinde, yağışlı hava güney ve iç bölgelerde devam ederken batı bölgeleri (Ege, Marmara) yağıştan kurtulmuş, ancak tüm bu sürecin ardından 15 Kasım Cumartesi günü en belirgin değişiklik yaşanmıştır; bu günde Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 15-18 dereceye kadar gerilemiş, soğuk hava dalgasıyla birlikte İç ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisi oluşmuş, bu da 5 günlük sürecin en soğuk ve kararsız günü olmuştur.
BUGÜN HAVA DURUMU
11 Kasım Salı günü, Türkiye güne Ege ve Akdeniz kıyılarında başlayan sağanak yağışlarla başladı; sabah saatlerinde Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkiliyken, ülkenin iç, kuzey ve doğu bölgeleri parçalı bulutlu ve kuru kaldı. Öğle saatlerinde yağışlı sistem, etkisini özellikle batıda artırarak Marmara ve Ege'nin büyük bir kısmına (İstanbul, İzmir, Balıkesir) yayıldı, aynı zamanda İç Anadolu'nun batısına ve Akdeniz'in iç-doğu kesimlerine doğru ilerledi; bu bölgelerde de kuvvetli sağanaklar hakim oldu. Akşam saatlerinde ise yağışın şiddeti Batı'da hafifleyerek doğuya doğru kaydı; Marmara ve Ege'nin iç-güney kesimlerinde sağanaklar sürerken, İç Anadolu'nun orta kısımları ile Doğu'da Erzincan, Malatya ve Kahramanmaraş hattında yoğun gök gürültülü yağışlar gözlendi. 12 Kasım Çarşamba'ya geçilen gece saatlerinde ise kuvvetli yağışın yoğunluğu Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya) ve Batı Karadeniz (Zonguldak, Düzce) kıyılarına odaklandı; güneyde Antalya çevresinde yoğunlaşan yağışlar dışında, ülkenin büyük bir kısmında yağışlı hava etkisini azalttı.
YAĞIŞ HARİTASI
12 Kasım Çarşamba günü başlayan yağışlı sistem, ilk olarak Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında metrekareye 21 ila 50 mm ile en yüksek şiddetine ulaşmış, bu da kuvvetli yağış riskini işaret etmiştir; aynı gün diğer bölgelerde (Ege, Akdeniz kıyıları) 5-20 mm yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu kuru kalmıştır. 13 Kasım Perşembe günü ise yağışın yoğunluğu İç Anadolu'nun doğusuna ve Karadeniz'in iç kesimlerine kaymış, bu bölgeler yine 21-50 mm yağış alarak sel riskini taşımış, Marmara'nın doğusu ve Akdeniz kıyılarında ise yağışlar 5-20 mm'ye düşmüştür. 14 Kasım Cuma günü yağışların şiddeti genel olarak düşmüş, Marmara ve Ege'nin büyük bir kısmı yağışsız kalırken sistem İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 5-20 mm aralığında etkisini sürdürmüştür. Son olarak, 15 Kasım Cumartesi günü yağışlı sistemin etkisi önemli ölçüde azalarak sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney-doğu kesimleri ile Akdeniz'in doğu kıyılarında 5-20 mm hafif/orta şiddette yağış bırakması beklenmiş, bu da 4 günlük sürecin en az yağışlı günü olmuştur.
İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu