SON DAKİKA... Mezarlıkta şoke eden manzara! Tek tek çukur kazıp altın aramışlar

Edinilen bilgilere göre, mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar bazı alanlarda şüpheli kazı izleri fark etti. Hemen durum, mahalle muhtarı Tuncay İrik ve güvenlik güçlerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, mezarlık içerisinde çeşitli noktalarda kazılmış çukurlar tespit etti.
EKİPLER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Ekipler, izinsiz kazı yaptığı değerlendirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle muhtarı Tuncay İrik, yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu alanlar hepimizin ortak değeri. Böyle bir görüntüyle karşılaşmak gerçekten üzücü" dedi.