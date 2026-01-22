SON DAKİKA… Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran görüntü: Genç kızın cansız bedenini böyle taşımış!

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı kaydedildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.