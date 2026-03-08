Son dakika: Mikrofonu alıp hakaretler yağdıran taraftar gözaltına alındı

İnternet tabanlı bir kanala röportaj verirken eline mikrofonu alarak Galatasaray Spor Kulübü'ne Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk'a hakaretler eden Beşiktaş taraftarıyla ilgili şikayetler ve suç duyuruları üzerine savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Video sosyal medyada büyük tepki gördü. Kısa sürede açık kimliği tespit edilen o taraftar, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

