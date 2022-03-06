Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü!
Giriş Tarihi: 6.3.2022 17:04 Son Güncelleme: 6.3.2022 17:18

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü!

DHA
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, görüşmede, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.

Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini de ileten Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önceki gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü!
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