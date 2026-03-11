SON DAKİKA: Milyarlarca liralık "döviz" maskesi düştü: Paymix operasyonunda dev tutuklama!

Soruşturma dosyasına göre "iGaming" isimli altyapı sağlayıcısının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlendi. MASAK raporunda söz konusu yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde ettiği ve bu gelirlerin yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı ifade edildi. Şüphelilerin 2025 yılının Ocak–Kasım döneminde gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin ise 26 milyar 532 milyon 385 bin lirayı bulduğu tespit edildi.