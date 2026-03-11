SON DAKİKA: Milyarlarca liralık "döviz" maskesi düştü: Paymix operasyonunda dev tutuklama!

Soruşturma dosyasına göre "iGaming" isimli altyapı sağlayıcısının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlendi. MASAK raporunda söz konusu yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde ettiği ve bu gelirlerin yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı ifade edildi. Şüphelilerin 2025 yılının Ocak–Kasım döneminde gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin ise 26 milyar 532 milyon 385 bin lirayı bulduğu tespit edildi.
PARA KRİPTOYA ÇEVRİLDİ MASAK
raporunda yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin önce ödeme kuruluşları ve bankacılık sistemi üzerinden dolaştırıldığı, ardından kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli kripto borsası Kraken üzerindeki cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.
MASAK'ın talebi üzerine ilgili ülkelerden bilgi istendiği ve söz konusu cüzdanların Litvanya'nın Vilnius kentinde kayıtlı Fincrypto UAB şirketiyle bağlantılı olduğunun belirlendiği kaydedildi. Tutuklananlar arasında Online Döviz ve Altın Ticareti AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mert Akalın ile şirketin genel müdürü Levent Arınç'ın da bulunduğu öğrenildi.
DÖVİZ KILIFIYLA KARA PARA AKLADILAR
Soruşturma dosyasına göre Mert Akalın ve Levent Arınç'ın yönettiği Online Döviz ve Altın Ticareti şirketi üzerinden yüksek tutarlı SWIFT transferleri yapıldığı, katmanlı para yönlendirme yöntemleriyle paranın kripto varlıklara dönüştürüldüğü saptandı. Şirket hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirildi.
Şüphelilerden Önder Şat'ın ise kurduğu şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis için finansal altyapı oluşturduğu, POS tahsilatlarıyla toplanan paraları kripto varlıklara çevirerek Fincrypto UAB (Paymix) sistemine aktardığı iddia edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.