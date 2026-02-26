SON DAKİKA... MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! 4 DHKP-C’li İstanbul’da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul'daki illegal yapılanmasında faaliyet yürüten şahıslar mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt mensuplarının kentteki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

KANLI SALDIRI HAZIRLIĞI DEŞİFRE EDİLDİ

MİT'in elde ettiği istihbarat üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, koordineli bir operasyon planı oluşturdu. Operasyon kapsamında, DHKP-C adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheli, 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

AŞIRI SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI EŞ GÜDÜM

MİT ve Emniyet'in aşırı sol terör örgütlerine karşı yürüttüğü ortak mücadele hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, kısa süre önce Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 3 Şubat 2026 tarihinde 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Güvenlik kaynakları, İstanbul'daki DHKP-C hücrelerine yönelik bu son operasyonun da, MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütlerine karşı etkin ve kararlı iş birliğinin somut bir sonucu olduğunu vurguladı. Operasyonların, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm yapılara karşı kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.