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Giriş Tarihi: 6.06.2026 17:39 Son Güncelleme: 6.06.2026 17:49

SON DAKİKA | MİT ve emniyetten uyuşturucu kartellerine operasyon: 2 baron yakalandı

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Narkotik Masası ve İzmir Narkotik Masası, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement ve İsveç uyruklu uyuşturucu baronu Nawar Atheer’i operasyonla yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
SON DAKİKA | MİT ve emniyetten uyuşturucu kartellerine operasyon: 2 baron yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Teşkilatı; uyuşturucu kartellerine önemli bir operasyon daha düzenledi. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement, MİT ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul Şişli'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.


Nawaar Atheer

Yine Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Nawar Atheer de MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla İzmir Çeşme'de saklandığı adrese gözaltına alındı.


Sezgin Kement

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

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