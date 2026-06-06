SON DAKİKA | MİT ve emniyetten uyuşturucu kartellerine operasyon: 2 baron yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Teşkilatı; uyuşturucu kartellerine önemli bir operasyon daha düzenledi. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement, MİT ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul Şişli'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.