Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 13.03.2026 12:57 Son Güncelleme: 13.03.2026 13:22

SON DAKİKA... MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'dan ateşlenen füzenin NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta" denildi.

AA Yaşam
SON DAKİKA... MSB duyurdu: İran’dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi!
  • ABONE OL

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Ayrıntılar geliyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz