Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 13.7.2024 11:56 Son Güncelleme: 13.7.2024 11:59

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk silahlı kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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