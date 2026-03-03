SON DAKİKA… Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev bıçaklı saldırıya uğramıştı! Hepsine ceza yağdı!

Olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Antalya'ya gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun giriş kapısında kendisini bekleyen iki şüpheli tarafından saldırıya uğradı.
Boynuna muşta ile vurularak yere düşürülen Musayev, ardından karın bölgesi ve boğazından bıçaklandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Musayev tedavi altına alındı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı spor salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Musayev'in beklediği sırada yanına yaklaşan bir kişinin boynuna muşta ile vurduğu, yere düşmesinin ardından yaşanan arbede ve kargaşa yer aldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu saldırıya karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.
ŞÜPHELİLER HAVALİMANINDA VE YURT DIŞINDA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H., Kemer'de yakalandı. Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Azerbaycan uyruklu Eynulla Babazade, Muhammed İ.G., Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirerek taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri belirlendi. A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı tespit edilen Eynulla Babazade hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Rusya'da yakalanan Babazade, Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un ise uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup tekrar havalimanına döndükleri ve burada gözaltına alındıkları tespit edildi.
Soruşturma, Vugar A.'nın da gözaltına alınmasıyla genişletildi. A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler "örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYELER YAŞANDI
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanıklar Eynulla Babazade, Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.
Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, adli kontrolle serbest bulunan Vugar A., Azer H. ve Elshan A.'nın olayın azmettiricileri olduğu kanaatine varıldığını belirterek, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmalarını talep etti.
KARAR DURUŞMASINDA SANIKLARDAN "PİŞMANIM" İTİRAFI
Karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. ile tutuklu sanıklar Eynulla Babazade, Fuad Babayev ve Rashad Salimov hazır bulundu. Duruşmaya müşteki ve sanık avukatları da katıldı.
Tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulunurken, tutuklu sanıklardan Eynulla Babazade, "İstemeden de olsa bu olaya bulaştım, ben sadece bu arabayı kullandım, olayların bu raddeye geleceğini bilmiyordum, pişmanım" dedi. Fuad Babayev, "Ben bir suç işledim, cezam neyse çekeceğim, adalete sığınıyorum" ifadelerini kullanırken, Rashad Salimov ise, "Ben o yumruğu küfrettiği için attım, çocuklarım ne zaman geliyorsun dediğinde cevap veremiyorum, pişmanım" diye konuştu.
Mağdur Araz Musayev ise kimseyle husumeti bulunmadığını belirterek, "Hiç düşmanım yoktur, herkes beni tanır, vatansever olduğumu bilirler. Geçmiş beyanlarımı tekrar ediyorum, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, mütalaadan farklı olarak açıkladığı kararda, tutuklu sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Tutuksuz sanıkların beraatine ve haklarındaki yurt dışı çıkış yasağına ilişkin adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verildi. Kararın istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.
"AZMETTİRİCİLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADI"
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Araz Musayev, azmettiricilerin henüz hak ettikleri cezayı almadığını belirterek, "Azmettiriciler, bildiğiniz gibi, tespit edildi ancak henüz tam anlamıyla hak ettikleri cezayı almış değiller. Biz beklentimizi İstinaf Mahkemesi'ne yöneltmiş durumdayız. İstinaf sürecinde azmettiricilerin de daha ağır cezalar alacağına inanıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz, hukuka inanıyoruz ve sığınıyoruz. Bize karşı işlenen bu olayda adaletin tam anlamıyla sağlanacağına ve herkesin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.
Musayev'in avukatı Sevinç Hasanoğlu ise, "Mağdur tarafın vekili olarak adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk yargısına olan inancımız tamdır. Sürecin şeffaf, titiz ve hakkaniyetli şekilde yürütülmesi adına hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.