SON DAKİKA… Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev bıçaklı saldırıya uğramıştı! Hepsine ceza yağdı!

ŞÜPHELİLER HAVALİMANINDA VE YURT DIŞINDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H., Kemer'de yakalandı. Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Azerbaycan uyruklu Eynulla Babazade, Muhammed İ.G., Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirerek taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri belirlendi. A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı tespit edilen Eynulla Babazade hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Rusya'da yakalanan Babazade, Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un ise uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup tekrar havalimanına döndükleri ve burada gözaltına alındıkları tespit edildi.

Soruşturma, Vugar A.'nın da gözaltına alınmasıyla genişletildi. A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler "örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.