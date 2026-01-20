SON DAKİKA… Müge Anlı gündeme getirmişti! İbrahim Kayaslan cinayetinde sır perdesi aralandı: Meğer eşi Samime…

SAMİME: EŞİM UZUN SÜRE SUDAN ÇIKMADI

Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.