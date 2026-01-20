SON DAKİKA… Müge Anlı gündeme getirmişti! İbrahim Kayaslan cinayetinde sır perdesi aralandı: Meğer eşi Samime…

SON DAKİKA… Denizli Buldan'da yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Kayaslan, 2 Ağustos 2025 tarihinde Dımbazlar Göleti'ne düşerek hayatını kaybetti.
Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
SAMİME: EŞİM UZUN SÜRE SUDAN ÇIKMADI
Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
SIR ÖLÜM MÜGE ANLI'DA EKRANA GELDİ!
Şüphe dolu ölüm, ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de ekrana geldi. Programa katılan İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime'nin çelişkili ifadeleri olayın 'kaza değil cinayet' olduğuna yönelik şüpheleri güçlendirdi.
EŞİ VE KAYINPEDERİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, kayınpederi Mehmet Yoldaş, Münire Yoldaş ve İzzet Sözer hakkında gözaltı kararı verildi. Öyle ki soruşturma sürecinde yapılan teknik takipte; Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş'a, İzzet Sözer ile ilgili "telefonunu değiştirmesi" yönünde mesaj ilettiği tespit edildi.
SAMİME 'EŞE KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Bu gelişme üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Samime Kayaslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİDESİNDE ALKOL VE PARASETAMOL, SIRTINDA DARP İZİ!
Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öyle ki yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesine ulaşıldı. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darp edildiğine yönelik izler tespit edildi.
SÜRÜKLENDİĞİ GÖLETTE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ
Soruşturma kapsamında, Samime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.