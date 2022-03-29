Son dakika: Müge Anlı’da gündem olmuştu! Dursun Zehir cinayetinde şok gelişme!

Şanal'ın "Cesedin parçalarını 5 poşete koyup ağzından bağladım. Taş da bağladığım, poşetleri denize fırlattım. Yaklaşık 5-6 dakika poşetleri izledim. Poşetler yavaş yavaş denizin dibine çöktü. Testereyi de deniz suyunda yıkayarak olay yerinden ayrıldım. Kerim'le buluştuk, 'arkanda kanıt falan bıraktın mı?' deyince ben de olan biten her şeyi anlattım.