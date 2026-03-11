SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran gelişme: Ramazan Arıkan’ın eski eşi savcılığa teslim oldu! Milyonluk servet cinayeti mi?

Ankara'da 16 Kasım 2025 tarihinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 44 yaşındaki iş insanı Ramazan Arıkan dosyası yeniden açıldı.
MİLYONLUK SERVET VE ESRARENGİZ ÖLÜM
Eski eşi Sultan Seki'nin evinde ölü bulunan ve yaklaşık 400 milyon lira değerinde devasa bir servetin sahibi olduğu iddia edilen Arıkan'ın ölümü, Müge Anlı canlı yayınında mercek altına alınmıştı. Olayın üzerindeki sır perdesi aralanırken, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA: SİNYALLER ELE VERDİ
Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal gözaltına alındı.
RAMAZAN ARIKAN KİMDİR?
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelerek kamuoyunun dikkatini çekti. Ölümün şüpheli koşullarda gerçekleşmesi, soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu.
"PLANLI BİR EYLEM Mİ?"
Özellikle teknik takipte ortaya çıkan detaylar davanın seyrini değiştirdi. Baba ve oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün, şüpheli Mustafa Ünal'ın telefonunun da aynı bölgede sinyal vermesi "planlı bir eylem mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca şüphelilerin olaydan hemen sonra telefon ve hatlarını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.
"İTİRAF NİTELİĞİNDE" AÇIKLAMALAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle farklı karakollarda tutulduğunu belirtti. Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise kızı Sude Arıkan'ın verdiği ifadeler oldu. Genç kızın anlatımlarının "itiraf niteliğinde" değerlendirildiği ve adliyeye sevk hazırlıklarının başladığı bildirildi.