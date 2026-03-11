SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran gelişme: Ramazan Arıkan’ın eski eşi savcılığa teslim oldu! Milyonluk servet cinayeti mi?

"İTİRAF NİTELİĞİNDE" AÇIKLAMALAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle farklı karakollarda tutulduğunu belirtti. Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise kızı Sude Arıkan'ın verdiği ifadeler oldu. Genç kızın anlatımlarının "itiraf niteliğinde" değerlendirildiği ve adliyeye sevk hazırlıklarının başladığı bildirildi.