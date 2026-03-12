SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran itiraf ve karar! Milyonluk servet cinayete mi kurban gitti? Ramazan Arıkan dosyasında oğlu ve o isim tutuklandı!

Ankara, 16 Kasım 2025 tarihinde 44 yaşındaki gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki'nin evinde ölü bulunmasıyla sarsılmıştı.
MİLYONLUK SERVET VE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Yaklaşık 300-400 milyon Türk Lirası değerinde mal varlığı olduğu iddia edilen iş insanının ölümü, ilk bakışta normal gibi görünse de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınan iddialar olayın seyrini tamamen değiştirdi. Arıkan'ın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.
OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI: 3 GÖZALTI!
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal gözaltına alındı. Şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle ayrı karakollarda tutulduğu öğrenilirken, soruşturmanın derinleşmesiyle çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı.
"BİZE MÜGE ANLI'YA GİDİYORUZ DEYİP DUBAİ'YE KAÇTILAR"
Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise telefon trafikleri ve yurt dışı planları oldu. Mustafa Ünal, anneanne ve dedenin olaydan hemen sonra telefon hatlarını değiştirdiği öne sürüldü. Tanıklardan gelen ifadeler ise pes dedirtti: "Motosiklet dükkanına çanta çanta paralar geliyordu. Mal varlıklarını bölüşmek için Dubai'ye gittiler.
BABA VE OĞUL O GÜN PİKNİĞE GİTMİŞTİ
Bize 'Müge Anlı'ya gidiyoruz' diyerek uçağa binip kaçtılar." Ayrıca, baba ve oğlun pikniğe gideceği gün, Mustafa Ünal'ın telefonunun o piknik alanından sinyal vermesi cinayet şüphesini güçlendiren en büyük kanıtlardan biri olarak dosyaya girdi.
"1000 LİRALIK PAZARLIK"
Gayrimenkul uzmanlarının ifadeleri, ailenin ölümden hemen sonra içine girdiği "telaşı" gözler önüne serdi. Arıkan'ın kızı Sude'nin, babasının ölümünden çok kısa süre sonra yeni bir ev tutmak için emlakçıya gittiği ve burada 1000 lira için sıkı pazarlık yaptığı ortaya çıktı.
"ÇOK PANİK HALİNDEYDİLER"
Emlakçı Nilgün Hanım, "Elimizde torunların torununa yetecek para var dediler ama 1000 lira için pazarlık yaptılar. Çok panik halindeydiler, Sude babasının dükkanından gelecek parayla kirayı ödeyeceğini söylüyordu" diyerek şüphelerini dile getirdi.
FLAŞ GELİŞME: OĞLU VE MUSTAFA ÜNAL TUTUKLANDI!
Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Ankara'daki soruşturmada mahkemeye çıkarılan Ramazan Arıkan'ın oğlu Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUDE ARIKAN İLE ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR
Sude Arıkan ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, eski eş Sultan Seki'nin de savcılığa teslim olduğu bilgisi paylaşıldı. 400 milyonluk servetin paylaşılamadığı iddia edilen bu karanlık olayda, jandarmanın incelemeleri sürüyor.