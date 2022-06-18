Son Dakika: Muğla - Marmaris’te şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Muğla Marmaris açıklarında saat 22:15'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE 3.9 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Akdeniz depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;