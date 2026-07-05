SON DAKİKA: Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.10'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Datça olan depremin derinliği 21.72 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör