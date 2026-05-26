SON DAKİKA... Muğla’da Kurban Bayramı yoğunluğu! Bölgeye 150 bin araçla 500 bin kişi giriş yaptı...

Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe. Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz. Plaka Tanıma Sistemi'nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalarda çok güzel, bizde bütün tedbirleri aldık" dedi.

