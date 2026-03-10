Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Muğla'da Sermin Bacak'ı bıçaklayarak katletmişti! Cani kocanın savunması pes dedirtti: Öleceğini düşünmedim
Giriş Tarihi: 10.03.2026 12:15

SON DAKİKA... Muğla'da 42 yaşındaki Sermin Bacak, eşi Ali Bacak tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak katledildi. Tutuklanan cani kocanın ifadesi pes dedirtti.

DHA Yaşam
Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Bacak'ın ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tabutunu kadınların taşıdığı Serman Bacak, dün Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÖLDÜĞÜNÜ BİLSEYDİM BEN DE CANIMA KIYARDIM'

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali Bacak'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bacak ifadesinde, "Yaşadığımız kavgalar bir anda sebepsiz başlayan kavgalardır. Eşimin bana itiraz etmesine kızdığım için bu kavgalar sürmektedir. Eşim iş yerinde çalıştığı süre zarfında beni gelen, giden herkesten kıskanmaktaydı.

Ben de normal düzeyde eşimi kıskanmaktayım, bu da aramızdaki tartışma konularından biridir. Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim. Öldüğünü bilseydim ben de canıma kıyardım. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim. Ben eşimi çok seviyordum, eşimi öldürmeyi ya da ona zarar vermeyi aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.

