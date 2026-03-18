Giriş Tarihi: 18.03.2026 16:34 Son Güncelleme: 18.03.2026 16:35

SON DAKİKA: Murat Keklikçi'ye veda! Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

SABAH Gazetesi'nin kıdemli ismi Murat Keklikçi son yolculuğuna uğurlandı. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve Türkiye'yi yasa boğan emektar gazeteci, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA: Murat Keklikçi’ye veda! Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
SABAH Gazetesi'nin değerli ismi Murat Keklikçi önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu ebedi aleme irtihal etmişti. uzun yıllar boyunca savaş muhabirliği yapan, daha sonra foto muhabirliği ve fotoğraf editörlüğü görevlerinde bulunan Keklikçi SABAH Gazetesi'nin önemli değerlerinden birisiydi.

TÜM SEVENLERİ ORADAYDI

Keklikçi Florya Basınköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Keklikçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşları da hazır bulundu. Kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alındı, dualar edildi ve cenaze arabası mezarlığa doğru yola çıktı.

son-dakika-murat-keklikciye-veda-emektar-gazeteci-son-yolculuguna-ugurlandi-1773840755860.jpeg (1600×1200)

ŞENLİKKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Keklikçi'nin cenazesi Şenlikköy Mezarlığı'na defnedildi. Ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları üstüne toprak attı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Yıllarını verdiği mesai arkadaşları, Keklikçi'ye son vazifesini yerine getirdi.

SON DAKİKA: Murat Keklikçi'ye veda! Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
