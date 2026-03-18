SON DAKİKA: Murat Keklikçi’ye veda! Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

SABAH Gazetesi'nin değerli ismi Murat Keklikçi önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu ebedi aleme irtihal etmişti. uzun yıllar boyunca savaş muhabirliği yapan, daha sonra foto muhabirliği ve fotoğraf editörlüğü görevlerinde bulunan Keklikçi SABAH Gazetesi'nin önemli değerlerinden birisiydi.
TÜM SEVENLERİ ORADAYDI
Keklikçi Florya Basınköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Keklikçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşları da hazır bulundu. Kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alındı, dualar edildi ve cenaze arabası mezarlığa doğru yola çıktı.