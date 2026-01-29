Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat’ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu
SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat’ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu

SON DAKİKA... Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’de korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında ‘suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan sanıklar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme, Narin cinayetinde yargılanan 15 kişinin dosyanı ana davanın görüldüğü mahkemeye gönderdi. Yargıtay’da cezası bozulan Nevzat Bahtiyar ise, 20 yıl hapis istemiyle 6 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat’ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül günü evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayet soruşturmasında, "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanan ve Narin'in yakınlarından oluşan 15 sanık hakkındaki mahkûmiyet kararı 'ana davayla birleştirilmesi amacıyla' Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Bozma kararının ardından dava 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Davada, sanıklar ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

DOSYA 8'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, "suçluyu kayırma" dosyasının, ana cinayet davasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verilmesi için dosyanın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Birleştirme konusunda ağır ceza mahkemesinden gelecek yanıtın beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Haziran 2026 tarihine erteledi.

CİNAYETTE 3 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Narin Güran cinayetinde, yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Narin'in cansız bedenini gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın 4,6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından yeterli görülmeyerek bozulmuştu. Bahtiyar, cinayete yardım etmekten 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat'ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu
