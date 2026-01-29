SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat’ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül günü evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayet soruşturmasında, "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanan ve Narin'in yakınlarından oluşan 15 sanık hakkındaki mahkûmiyet kararı 'ana davayla birleştirilmesi amacıyla' Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu.
Bozma kararının ardından dava 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Davada, sanıklar ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.
DOSYA 8'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Mahkeme, "suçluyu kayırma" dosyasının, ana cinayet davasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verilmesi için dosyanın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Birleştirme konusunda ağır ceza mahkemesinden gelecek yanıtın beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Haziran 2026 tarihine erteledi.
CİNAYETTE 3 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI
Narin Güran cinayetinde, yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Narin'in cansız bedenini gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın 4,6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından yeterli görülmeyerek bozulmuştu. Bahtiyar, cinayete yardım etmekten 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak.