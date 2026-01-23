SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti dosyası Anayasa Mahkemesi yolunda! Anne, amca ve ağabey için 3 bin sayfalık dosya!

Diyarbakır'da geçen yıl korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran yargılamalarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne, ağabey ve amca için avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne ayrı ayrı başvuru yapıyor. Pazartesi AYM'ye 3 bin sayfadan oluşan başvuru dosyası verileceği öğrenildi.