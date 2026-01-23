SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti dosyası Anayasa Mahkemesi yolunda! Anne, amca ve ağabey için 3 bin sayfalık dosya!

Diyarbakır'da geçen yıl korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran yargılamalarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne, ağabey ve amca için avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne ayrı ayrı başvuru yapıyor. Pazartesi AYM'ye 3 bin sayfadan oluşan başvuru dosyası verileceği öğrenildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır'da yapılan yargılamalarda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'çocuğu iştirak halinde öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.
Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise. 4,6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay geçen ay anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ile ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı ve kesinleşmiş oldu. Nevzat Bahtiyar'ın cezasını bozan Yargıtay, Bahtiyar'ın "öldürmeye yardım suçundan" 20 yıl hapis ile yargılanması istenmişti.