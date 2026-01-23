Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti dosyası Anayasa Mahkemesi yolunda! Anne, amca ve ağabey için 3 bin sayfalık dosya!
SON DAKİKA... Diyarbakır Bağlar'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Avukatların anne, ağabey ve amca için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağı vurgulandı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da geçen yıl korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran yargılamalarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne, ağabey ve amca için avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne ayrı ayrı başvuru yapıyor. Pazartesi AYM'ye 3 bin sayfadan oluşan başvuru dosyası verileceği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır'da yapılan yargılamalarda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'çocuğu iştirak halinde öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise. 4,6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay geçen ay anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ile ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı ve kesinleşmiş oldu. Nevzat Bahtiyar'ın cezasını bozan Yargıtay, Bahtiyar'ın "öldürmeye yardım suçundan" 20 yıl hapis ile yargılanması istenmişti.

AYM'YE 3 BİN SAYFALIK DOSYA İLE BAŞVURU
Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın avukatları verilen cezanın haksız olduğunu savunarak, 3 bin sayfadan oluşan dosya ile pazartesi AYM'ye başvuru yapacak.

