SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında 3 kişiye tahliye kararı!

3 İSMİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında dava açılmıştı. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklara, "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası vermiş, 12 kişi tahliye edilirken, kuzen Birsel Güran, yenge Maşallah Güran ve amca Fuat Güran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi 7'inci Ceza Dairesine gönderildi. Avukatların 3 kişinin tahliyesi için yaptığı itirazı üzerine ceza dairesi bugün duruşma yaptı. 7'inci Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Birsel Güran, Maşallah Güran ve Fuat Güran'ın tutukluluk halleri göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

ANA DAVADA 4 KİŞİ CEZA ALDI

Narin Güran cinayeti davasında yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbete; Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dosyanın Yargıtay aşaması ise devam ediyor.