Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömmüştü: Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 15:27

SON DAKİKA... Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömmüştü: Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak!

SON DAKİKA... 8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulundu. Narin'in ölümüyle ilgili davada hakkında yeniden yargılanma kararı verilen Nevzat Bahtiyar’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
SON DAKİKA... Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne gömmüştü: Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak!
  • ABONE OL

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu.

Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Buna göre Nevzat Bahtiyar'ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozmuştu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömmüştü: Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz