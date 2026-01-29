SON DAKİKA... Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne gömmüştü: Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak!

Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Buna göre Nevzat Bahtiyar'ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.