Son Dakika: Netflix çöktü mü, nasıl düzelir? Netflix neden açılmıyor, düzeldi mi? (15 Temmuz 2022)

Netflix çöktü mü? sorusu akşam saatlerinde yanıt aramaya başladı. Uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar tarafında merak edilerek Netflix çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Netflix neden açılmıyor? İşte detaylar…

SON DAKİKA: NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler dizi ve film platformu Netflix'e erişim sağlanamadı. Kullanıcılar tarafından merak edilen hatayla ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Netflix neden açılmıyor?