SON DAKİKA: Niğde’de sevgili vahşeti! Üniversiteli Hakan’ı öldüren Pelin Üçtepe’nin cezası belli oldu



ÖLDÜRÜLEN HAKAN GÜNKAN

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Günkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Pelin Üçtepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.