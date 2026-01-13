SON DAKİKA | Niğde’de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Feci kaza, saat 05.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden Rıza A. (50) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Erdal E.'nin (33) kullandığı otomobille çarpıştı. Savrulan Rıza A.'nın aracı, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Yusuf U.'nun (26) kullandığı çekiciye bağlı yarı römorka çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan İhsan O. ile Tekin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Erdal E. ile Ahmet G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.