SON DAKİKA: O ilimizde akılalmaz olay! Yolda yürürken gelen ölüm! Görenler şaştı kaldı: O anlar kamerada

Olay, Bitlis'in en işlek noktalarından biri olan Tatvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Günlük hayatına devam eden 21 yaşındaki Ayşe İder, bir binanın önünden geçtiği sırada çatıdaki kar birikintisinin hedefi oldu. Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, genç kızın üzerine büyük bir hızla düştü.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Çevredeki vatandaşlar, kar yığınının altında kalan İder'i kurtarmak için zamanla yarıştı. Karın altından çıkarılan ağır yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların yoğun çabası genç kızı hayatta tutmaya yetmedi.
Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü | Video
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan facianın boyutu, bölgedeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görüntülerde, çatıda biriken karın bir anda koparak kaldırımdaki İder'in üzerine düştüğü ve çevredeki insanların panikle yardıma koştuğu görülüyor.