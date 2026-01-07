Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: O ilimizde akılalmaz olay! Yolda yürürken gelen ölüm! Görenler şaştı kaldı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 7.01.2026 09:36 Son Güncelleme: 7.01.2026 09:56

Bitlis-Tatvan'da akılalmaz olay... 8 katlı binanın önünden geçtiği sırada, bir anlık gürültü her şeyi değiştirdi! 21 yaşındaki Ayşe’nin feci sonu Türkiye’yi yasa boğdu: Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı...

DHA Yaşam
Olay, Bitlis'in en işlek noktalarından biri olan Tatvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Günlük hayatına devam eden 21 yaşındaki Ayşe İder, bir binanın önünden geçtiği sırada çatıdaki kar birikintisinin hedefi oldu. Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, genç kızın üzerine büyük bir hızla düştü.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşlar, kar yığınının altında kalan İder'i kurtarmak için zamanla yarıştı. Karın altından çıkarılan ağır yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların yoğun çabası genç kızı hayatta tutmaya yetmedi.

Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü | Video

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan facianın boyutu, bölgedeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görüntülerde, çatıda biriken karın bir anda koparak kaldırımdaki İder'in üzerine düştüğü ve çevredeki insanların panikle yardıma koştuğu görülüyor.

GÖRÜNMEZ KAZA DEĞİL, ADETA FELAKET!

Uzmanlar Uyarıyor: Kış aylarında çatılarda biriken kar ve buz kütleleri, özellikle yüksek katlı binaların çevresinden geçen vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor. Bina yöneticilerinin bu birikintileri kontrollü şekilde temizlemesi hayati önem taşıyor.

