SON DAKİKA: O ilimizde akılalmaz olay! Yolda yürürken gelen ölüm! Görenler şaştı kaldı: O anlar kamerada

Olay, Bitlis'in en işlek noktalarından biri olan Tatvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Günlük hayatına devam eden 21 yaşındaki Ayşe İder, bir binanın önünden geçtiği sırada çatıdaki kar birikintisinin hedefi oldu. Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, genç kızın üzerine büyük bir hızla düştü.