SON DAKİKA: O ilimizde pes dedirten olay! 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çaldı! İlk aldığı şey bakın ne oldu?

ARAÇ ALMAK İÇİN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ...

Yardım istediği İ.A.'nın poşetteki altınları nereden geldiğini sorduğunu kendisinin de yolda bulduğunu söylediğini ifade eden Öngün, 5 adet 50 gram altın ve 12 Cumhuriyet altını ile 40 bin lira nakit parayı alarak cebine koyduğunu bildirdi. Geri kalan altın ve parayı İ.A.'dan saklamasını istediğini belirten Öngün, M.B. ile Van'a otomobil almaya gittiklerini söyledi. Van'a gittiklerinde internet üzerinden bulduğu aracı 1 milyon 610 bin TL karşılığında aldığını ödemeyi ise araç sahibine altın ve nakit para olarak verdiğini kaydeden Öngün, "Aracı satın aldıktan sonra bu araç ile Iğdır'a dönüş yoluna geçtik. Iğdır girişinde polis ekipleri bizi durdurdu ve yakalamamızı yaptı. Ben bu eylemimi tek başıma gerçekleştirdim" diye konuştu.