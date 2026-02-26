SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin anne ile babasından dikkat çeken hamle: Gelinleri Şükriye Aci’ye karşı hukuk mücadelesi başlattılar!

"BU SAATTEN SONRA ÇOCUK BENİ TANIYACAK MI?"

Duruşmanın ardından mahkeme önünde konuşan Özer Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.