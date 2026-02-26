Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci’nin anne ile babasından dikkat çeken hamle: Gelinleri Şükriye Aci’ye karşı hukuk mücadelesi başlattılar!
SON DAKİKA… Oğuz Murat Aci'nin anne ile babasından dikkat çeken hamle: Gelinleri Şükriye Aci'ye karşı hukuk mücadelesi başlattılar!

SON DAKİKA… İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçan Cihantimur, tutuklandı. Türkiye’nin yakından takip ettiği olayda, yargı süreci devam ederken Oğuz Murat Aci’nin ailesi ve eşi Şükriye Aci arasında gerilim tırmandı. Gelinlerinin 2 yıldır torunlarını göstermediğini iddia eden Özer-Pervin Aci çifti, soluğu mahkemede aldı! İşte detaylar…

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok ile estetisyen Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur ehliyetsiz direksiyon başına geçti. Yaşanan feci kazada, evli ve 1 çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Eylem Tok ile katil oğlu Timur, teslim olmak yerine kazanın ardından saatler içinde Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti! Yapılan şikayet ve adli makamların teması ile yakalanan cani anne ile oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda, en çarpıcı hamle Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den geldi. Şükriye Aci, tüm maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirterek Cihantimur ailesine yönelik şikayetinden vazgeçti.

TEDBİREN ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASINI TALEP ETTİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci'nin, gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasında davacı Özer Aci ile Pervin Aci hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada davacı avukatı Hacı Orhan, dava dilekçelerini tekrar ettiğini söyleyerek tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep ettiklerini söyledi. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını istedi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tedbiren şahsi ilişki kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"BU SAATTEN SONRA ÇOCUK BENİ TANIYACAK MI?"

Duruşmanın ardından mahkeme önünde konuşan Özer Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.

"EVLADIMIN ÇOCUĞUNU GÖRMEK BENİM HAKKIM DEĞİL Mİ?"

Pervin Aci ise "Ben çocuğumu istiyorum, başka kimseyi istemiyorum. Soyadımı taşıyan çocuğumu istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.

