SON DAKİKA | Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı! "Alnım açık, başım dik" demişti

Son dakika: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.