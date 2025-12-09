SON DAKİKA: Ölü denilen bebeğin kefen içinde ağlama sesi aileyi şoke etti! ’Doktor bana koyun örneği verdi’

SKANDAL SAVUNMA: "KOYUN KESİLDİKTEN SONRA DA REFLEKS GÖSTERİR"

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bu karar aileyi bir kez daha yıktı. Karara itiraz eden baba Hasan Sert, süreç boyunca doktorlarla yaşadığı diyalogları anlatarak ihmal iddialarını yineledi. Doktorların bebeğin ağlamasını "sinirsel refleks" olarak açıkladığını belirten Sert, şunları söyledi: "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben ısrar edince kalp ve nabız testi yaptılar ve yaşadığı o zaman fark edildi."