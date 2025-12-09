SON DAKİKA: Ölü denilen bebeğin kefen içinde ağlama sesi aileyi şoke etti! ’Doktor bana koyun örneği verdi’

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2021 yılında yaşanan ve tüm Türkiye'nin kanını donduran olayda, hukuk süreci devam ediyor. 5 aylık hamileyken düşük riskiyle hastaneye kaldırılan Melek Sert'in (37) dünyaya getirdiği bebeğe, doktorlar tarafından 'ölü' teşhisi konulmuştu. Ancak defin işlemleri sırasında yaşananlar, ailenin acısını ikiye katladı.
"MEZARLIK YOLUNDA KEFENDEN AĞLAMA SESİ GELDİ"
Hastanede "bebek öldü" denilerek ölüm raporu düzenlenen ve kefenlenerek babaya teslim edilen talihsiz bebek, baba Hasan Sert tarafından Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak yolculuk sırasında araçta bir mucize ve hemen ardından büyük bir trajedi yaşandı.
Kefenin içinden ağlama sesi geldiğini duyan baba Hasan Sert, durumu hemen fark ederek ambulans çağırdı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalbinin attığı anlaşıldı. Acilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yoğun bakımda 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek bu kez gerçekten hayata gözlerini yumdu.
SKANDAL SAVUNMA: "KOYUN KESİLDİKTEN SONRA DA REFLEKS GÖSTERİR"
Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bu karar aileyi bir kez daha yıktı. Karara itiraz eden baba Hasan Sert, süreç boyunca doktorlarla yaşadığı diyalogları anlatarak ihmal iddialarını yineledi. Doktorların bebeğin ağlamasını "sinirsel refleks" olarak açıkladığını belirten Sert, şunları söyledi: "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben ısrar edince kalp ve nabız testi yaptılar ve yaşadığı o zaman fark edildi."
"ÖLMESEYDİ ŞU AN 3 YAŞINDA OLACAKTI"
Hukuki süreçte kendisine "Bebek 20 haftalıktan küçük veya 400 gramın altındaysa yaşama şansı olmadığı kabul edilir" prosedürünün hatırlatıldığını belirten acılı baba, kendi araştırmaları sonucu bu durumda dahi nabız kontrolü yapılması gerektiğini öğrendiğini ifade etti. Hasan Sert, ihmal iddiasını şu sözlerle sürdürdü: "Çocuğum doğumda yaşıyordu, fark edilmeden ölüm raporu düzenleyip teslim ettiler.
Eğer o an fark edilip kuvöze alınsaydı belki de yaşayacaktı. Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp yaşamadığını kontrol etmeyen personelin ihmali olmadığını düşünmek ne kadar doğru?" Ailenin takipsizlik kararına yaptığı itiraz sonrası sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.