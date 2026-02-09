SON DAKİKA: ’Önce boğdum sonra bıçakladım’ Fatma Çakırbeyli katledilmişti! Cani kocanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı





KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ PLANLI OLDUĞUNU SAVUNDU



Mahkeme sonrası konuşan merhum Fatma Çakırbeyli'nin kardeşi Tolga Şapçı, "Ablam 13 ay önce katledildi ve bugün duruşmadaydım. Sanığın ve avukatlarının yalanlarını dinledim. Bu şahıs işine geleni hatırlıyor, işine gelmeyeni hatırlamıyor. Ablamı 16 kez bıçakladığını hatırlamıyor ama ablamın kendisini aldattığını ve abisinin 'namusunu temizle' dediğini hatırlıyor. Yalanları o kadar ortada ki kendi avukatı bile ağzından kaçırdı, ablam için 'evet katledildi' dedi. Koğuş arkadaşının söylediğine göre de her şeyi anlatmış, hatta kendisine 'namusunu temizle' denildiğini ifade etmiş. Olayın bir anlık öfkeyle gerçekleştiğini söylüyorlar ancak ben buna inanmıyorum. Bu cinayetin planlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk durumunun belirli aralıklarla dosya üzerinden değerlendirileceği bildirildi. Davanın bir sonraki duruşması 14 Mayıs 2026 saat 11.00'e bırakılırken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.