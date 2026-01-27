SON DAKİKA... Önce sigara içtiler sonra mağazayı soydular! Hırsızların o anları güvenlik kamerasında!

Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen hırsızların rahat tavır ve sakinlikleri dikkat çekerken, sabah mağazayı açmak için iş yerine gelen dükkan sahibi M.B. kapının kilidinin kırıldığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.