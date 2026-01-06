SON DAKİKA: Online oyun sitesinden "çocuk tetikçi" devşirdiler: Casperlar çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar!

'BANA BARINMA İMKANI DA SAĞLAYACAKTI'

Batıkan K ifadesinde, "Ben Muğla'da arkadaşım Hasan E. ve ailesi ile birlikte ikamet ediyordum. Benim babam İzmir'de, annem ise Kuşadası'nda ikamet eder. Ben tek çocuğum ve ne annemle ne de babamla yaşamıyorum. Muğla'da 2023 ortalarından 2024 sonlarına kadar ikamet ettim. 3 Mart 2025 günü Muğla'dan İstanbul'a otobüs ile geldim. Benim amacım burada işe girmekti. Benim burada tanıdığım kimse yok. Online oynanan 'Mobil legend' isimli oyun üzerinden tanıştığım kendisini 'Burak' olarak tanıtan kişi beni İstanbul'a davet etti. 'Burada iş bulabilirsin' dedi. Ayrıca bana barınma imkanı da sağlayacaktı. Burak ile yüz yüze hiç görüşmedim. Bir kez görüntülü olmak üzere birkaç kez telefonla görüştüm. Görüntülü görüşmemiz whatsapp isimli uygulama üzerinden oldu. İstanbul'a gelince Burak ile telefonla görüştüm. Kendisi bana bir konum attı ve bana bu attığı konumdaki evde kalabileceğimi söyledi. Evin kimin olduğunu ve adresini bilmiyorum. Sonra bu eve gittiğimde, Ferman isminde bir şahıs beni karşıladı. Eve beni götürerek anahtarı da verdi ve gitti" dedi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede ise örgüt yöneticilerinden Burak Bulut kod adlı İsmayil Göleli'nin eylemlerde kullanmak üzere örgüte yeni üyeler kazandırdığı, yeni üyeler için barınma imkanı sağladığı anlaşıldı. 'Casperlar' silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun örgüte üye kazandırmak konusunda var olan bütün yöntemlere başvurduğu, bu noktada online oyun sitelerini ve uygulamalarını da aktif olarak kullandığı belirtildi. İddianamede, suça sürüklenen çocukların aile içerisinde yaşamış oldukları ilgi eksikliği, aile içi şiddet, aile üzerinde var olan ekonomik koşullar, arkadaş çevresi, eğitim eksikliği veya denetimsizlik nedenlerinden bir ve birkaçının bir arada çocuk nezdinde bulunması çocuğun suça olan meylini arttırdığı ve ailesi, çevresi ve okulda saygınlığını kabul ettirmek amacı ile suç örgütlerine katıldıkları ve örgüt liderleri ve yöneticilerinin talimatı örgüt içerisinde yer aldıkları tespit edildiği belirtildi.