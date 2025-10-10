Haberler Yaşam Haberleri Orkun Özeller’in 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Orkun Özeller’in 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BAHÇELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Devlet Bahçeli'nin avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve şikayetçi olduğu belirtildi.

"ELEŞTİRİYİ AŞTI"

İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının eleştiri sınırlarını aştığı, hakaret kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin paylaşımlarında belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başkaca kesimler nezdinde aşağıladığı ve bunlara karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği de ifade edildi.

