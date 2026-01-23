SON DAKİKA | Özel eğitim kurumlarında kar alarmı: Tatil kararları peş peşe geldi!

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilikler peş peşe tatil kararları aldı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları için idari izin uygulaması devreye sokuldu. İşte eğitime ara verilen ve idari izin kararı alınan iller…
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışmalara yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıkların değerlendirildiği ifade edildi. Bu nedenle il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine giden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
ELAZIĞ
Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece boyunca ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden kent merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre kaymakamlarca karar verilecektir." denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riski bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİVAS
Sivas'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle özel ve resmi eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sivas il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
KİLİS
Kilis'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslarda ve özel eğitim merkezlerinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle buzlanma riskinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak Cuma günü bir gün ara verilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.