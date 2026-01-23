SON DAKİKA... Papel’e yasa dışı bahis operasyonu! TMSF kayyum atandı: 41 gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis/forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

YAZILIMCI, İT PERSONELİ, PROJE YÖNETİCİSİ...

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve finansal delile el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. Soruşturma kapsamında PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.