SON DAKİKA! Pendik’te otopark kavgasında Hüseyin Teke kıznın önünde katledilmişti! Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU, HEDEF GÖZETMEDİM"

Tutuklu sanık Seyfettin B., ifadesine olay anını tam olarak hatırlamadığını iddia ederek başladı. Komşusuyla arasında önceden bir husumet bulunmadığını savunan zanlı, tartışmanın fitilini ateşleyen otopark kavgası sürecini şöyle anlattı: "Aracımı başka bir komşunun yerine park etmiştim. Hüseyin beni arayıp tepki gösterince gerildik. Yanıma ruhsatlı tabancamı alarak dairesine indim. Bana bağırdı, silahını boğazıma dayadı. Annem yanımıza gelip panikleyince silahımı cebime koyup uzaklaşmak istedim ama arkamdan ateş etti."