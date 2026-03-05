SON DAKİKA… Polis memuru Melih Okan Keskin TÜVTÜRK’teki kavgada hayatını kaybetmişti: Son sözü Adli Tıp söyleyecek!

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat'ta meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
KESİN ÖLÜM SEBEBİNİ ADLİ TIP SÖYLEYECEK
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan ilk otopsi raporu ile olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, Keskin'in kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dosyayı inceleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan, Keskin'in olay sırasında maruz kaldığı darbe ve yaralar ile ölümü arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının ayrıntılı şekilde belirlenmesi talep edildi.
RAPOR İLE SORUMLULAR TESPİT EDİLECEK
Başsavcılık, yapılacak kapsamlı tıbbi incelemenin ardından hazırlanacak kesin raporun soruşturma dosyasına sunulmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun, olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesi ve isnat edilen suçun niteliğinin belirlenmesinde belirleyici olacağı ifade edildi.
DOĞAL ÖLÜM MÜ ARAŞTIRILACAK
