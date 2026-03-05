Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Polis memuru Melih Okan Keskin TÜVTÜRK’teki kavgada hayatını kaybetmişti: Son sözü Adli Tıp söyleyecek!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 14:19 Son Güncelleme: 5.03.2026 14:21

SON DAKİKA… Ankara’da polis memuru Melih Okan Keskin, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda lamba nedeniyle çıkan tartışmada onlarca kişinin saldırısına uğradı. Darp edildikten sonra hayatını kaybeden polis Melih Okan Keskin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Keskin’in hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği açıklandı.

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat'ta meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİ ADLİ TIP SÖYLEYECEK

Soruşturma çerçevesinde hazırlanan ilk otopsi raporu ile olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, Keskin'in kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dosyayı inceleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan, Keskin'in olay sırasında maruz kaldığı darbe ve yaralar ile ölümü arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının ayrıntılı şekilde belirlenmesi talep edildi.

RAPOR İLE SORUMLULAR TESPİT EDİLECEK

Başsavcılık, yapılacak kapsamlı tıbbi incelemenin ardından hazırlanacak kesin raporun soruşturma dosyasına sunulmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun, olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesi ve isnat edilen suçun niteliğinin belirlenmesinde belirleyici olacağı ifade edildi.

DOĞAL ÖLÜM MÜ ARAŞTIRILACAK

Gelecek kati raporun, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve üzerlerine atılı suç vasfının tayin edilmesinde önemli rol oynayacağı belirtildi.

Uzman heyetin gerçekleştireceği incelemede, polis memuru Keskin'in uğradığı fiziki müdahale ile ölüm arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi olup olmadığı, teknik verilerle ortaya konulacak.

