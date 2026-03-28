SON DAKİKA: Polis memuru Melih Okan Keskin’i TÜVTÜRK’teki kavgada acımasızca katletmişlerdi: O caniler için istenen ceza belli oldu

14'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 2'si tutuklu toplam 4 şüpheli hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan dava açtı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün direncini kırdıkları belirtilen iddianamede, her bir sanık için 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, hayatını kaybeden polis memuru hakkında "tehdit ve hakaret" suçlamalarından takipsizlik kararı verildi.