SON DAKİKA: Polis memuru Melih Okan Keskin’i TÜVTÜRK’teki kavgada acımasızca katletmişlerdi: O caniler için istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir araç muayene istasyonunda 2 Şubat tarihinde meydana gelen olay, tüm şehri yasa boğmuştu. Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'nde görevli 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, kendi aracını muayene ettirmek için istasyona gitti.
Ancak aracın stop lambasının yanmaması nedeniyle muayeneden geçemeyince, istasyon çalışanlarıyla arasında bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, dışarıya taşarak tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
"YUMRUK ATTI, DENGESİ BOZULDU"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay anına dair çarpıcı detaylar yer aldı. Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre; çalışanlardan Y.K. ve R.G.'nin polis memurunu itekleyerek dışarı çıkardığı, ardından Murat Y.'nin Keskin'e yumruk attığı tespit edildi.
Olayın en kritik anı ise Saruhan A.'nın önce aracıyla polis memurunun bacağına çarpması, ardından araçtan inerek attığı sert yumruk oldu. Bu darbenin ardından dengesini kaybeden Melih Okan Keskin, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
ADLİ TIP RAPORU: ÖLÜM SEBEBİ KÜNT KAFA TRAVMASI
Haberin en can alıcı noktası ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor oldu. Uzmanlar, polis memurunun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiğini kesinleştirdi. Raporda, darp olayı ile ölüm arasında doğrudan bir illiyet bağı bulunduğu vurgulanırken, özellikle saat 17.49'da Saruhan A. tarafından atılan son yumruğun ölüme sebebiyet verdiği değerlendirildi.
14'ER YIL HAPİS İSTEMİ
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 2'si tutuklu toplam 4 şüpheli hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan dava açtı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün direncini kırdıkları belirtilen iddianamede, her bir sanık için 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, hayatını kaybeden polis memuru hakkında "tehdit ve hakaret" suçlamalarından takipsizlik kararı verildi.