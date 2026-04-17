SON DAKİKA… Prestij projesiydi rezalete dönüştü! İzmir’de kentsel dönüşüm mağdurlarından Özgür Özel’e tepki: Evsiz kaldık!

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: 15 YILDIR EVSİZİZ

Uslu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere parti kurmaylarına çağrıda bulundu. "Artık bu mağduriyet görmezden gelinemez" diyen Uslu "İzmir'de yaşanan büyük mağduriyetin hâlâ görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bu mağduriyeti görmeniz için daha ne olması lazım?" ifadelerini kullandı.

Uslu "15 yıldır bizleri kaderine terk eden bu anlayış, bugün hâlâ çözüm üretmemekte ısrar etmektedir. İzmir'i "nasıl olsa oy verirler" düşüncesiyle hareket eden bir zihniyetin sonucu olarak, binlerce insan mağdur edilmiş, yuvalarından edilmiş ve belirsizliğe mahkûm edilmiştir. 15 yıldır bizleri evsiz bıraktınız. 15 yıldır "yapacağız" deyip hiçbir şeyi bitiremediniz. İzmir'i "bizim kale" diye görüp, "nasıl olsa bunlar yine oy verir" rahatlığıyla hareket ediyorsunuz. Ama o iş artık öyle değil!" dedi.