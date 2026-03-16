SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya son veda! Kızının sözleri yürekleri dağladı! "İçimi Acıttı..."

KIZI TUNA ORTAYLI: "YARIM KALAN TASHİHİ GÖRMEK İÇİMİ ACITTI"

Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde kürsüye çıkan kızı Tuna Ortaylı, babasının çalışma masasındaki son detayları anlatırken boğazı düğümlendi. Babasının yaşam enerjisine vurgu yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı: "Kronik Kitap'taki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum."